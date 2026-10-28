Transportistas Mantuvieron Bloqueos Intermitentes en la Caseta de Calera

Por Alan de León

Integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Hamotac) mantuvieron, hasta las 14:00 horas de este martes, una manifestación con bloqueos intermitentes en la carretera federal 45, a la altura de la caseta de cobro de Calera de Víctor Rosales.

La protesta comenzó el lunes como parte de una movilización nacional para exigir un alto a la violencia en las carreteras, la rehabilitación de la infraestructura vial y la regulación de las tarifas de fletes y servicios de grúas.

Este martes se cumplió el segundo día de manifestaciones en la caseta de Calera, donde los transportistas volvieron a concentrarse para insistir en sus demandas. A diferencia de la jornada anterior, en esta ocasión realizaron cierres intermitentes con el objetivo de ejercer mayor presión sobre las autoridades.

La presencia de los manifestantes generó afectaciones parciales a la circulación, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades viales.